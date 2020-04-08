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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
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Британский премьер "реагирует на лечение" в отделении интенсивной терапии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на третьи сутки госпитализации хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение, заявили в его пресс-службе. Об этом собщает ВВС.

Пандемия коронавируса

За ним продолжают тщательно наблюдать, его состояние оценивается как "клинически стабильное". Он получает стандартное "кислородное лечение", но не подключен к аппарату ИВЛ.

Премьер пока не работает, но имеет возможность связаться в любыми нужными ему чиновниками, добавили Даунинг-стрит, 10.

Джонсон 27 марта сообщил, что заразился коронавирусом и поэтому самоизолировался и продолжит работать дистанционно. По его словам, у него проявились слабые симптомы респираторного заболевания.

Вечером 5 апреля его доставили в больницу Святого Фомы по рекомендации врача, поскольку у него не спадала температура и продолжался кашель. 6 апреля было объявлено, что Джонсону стало хуже и его перевели в отделение интенсивной терапии.

В правительстве его функции временно выполняет глава МИД Доминик Рааб.

23 марта Джонсон ввел в стране режим самоизоляции, запретив работу всех предприятий, кроме продуктовых магазинов. Он также запретил собираться более чем вдвоем. Перед введением этих мер он предполагал изолировать только группу риска - пожилых людей, которые наиболее тяжело переносят коронавирусную инфекцию, и рассчитывал, что остальные, переболев, помогут сформировать коллективный иммунитет.

В его офисе заявили, что введенные меры могут пересмотреть 16 апреля, как Джонсон и предполагал. Глава Минздрава Эдвард Аргар заявил, что еще рано даже прогнозировать, когда будет пройдет пик заболеваемости, а говорить о послаблениях можно будет только после пика. Он призвал британцев даже в хорошую погоду оставаться дома.

Великобритания Борис Джонсон Доминик Рааб Эдвард Аргар коронавирус

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