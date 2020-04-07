Британские власти рассказали о состоянии заразившегося COVID-19 Бориса Джонсона

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Состояние госпитализированного с коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона остается стабильным, он находится в добром расположении духа, информирует во вторник BBC News со ссылкой на канцелярию британского правительства.

Согласно данным, полученным порталом на Даунинг-стрит, 10, премьер находится на обычной кислородной терапии, он дышит без помощи каких-либо приспособлений, и ему не требуется никакой механической вентиляции. Также в канцелярии правительства сообщили, что диагноз "пневмония" Джонсону не поставлен.

Накануне, 6 апреля, вечером стало известно, что состояние британского премьера, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Тогда сообщалось, что его перевели в отделение интенсивной терапии.

О том, что у Джонсона диагностировали коронавирус, стало известно в конце марта. В ночь на понедельник, 6 апреля, его госпитализировали.