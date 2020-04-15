Промпроизводство США в марте упало максимальными темпами за 74 года

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в марте упал на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система США. Это максимальные темпы падения с января 1946 года.

Эксперты в среднем ожидали снижения на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

По пересмотренным данным, в феврале промпроизводство увеличилось на 0,5%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) в марте упал максимальными темпами с февраля 1946 года - 6,3%, поскольку многие предприятия в стране были вынуждены остановить операции из-за пандемии коронавируса. Аналитики прогнозировали снижение на 3,2%.

Выпуск автомобилей и автокомпонентов рухнул на 28%, производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 2%, выработка электроэнергии - на 3,9%.

Использование производственных мощностей в США в марте уменьшилось до 72,7% по сравнению с 77% в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал снижение до 73,8%.

Сокращение объема промпроизводства в марте по сравнению с тем же месяцем предыдущего года составило 5,5%, производства в перерабатывающей промышленности - 6,6%.