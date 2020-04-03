В Москве начали создавать базу заболевших коронавирусом с их фото

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Все заболевшие COVID-19 в столице попадают в специальную базу, заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в пятницу.

"Если человек заболел коронавирусом, это установлено тестом, то по предписанию санитарного врача оформляется специальный документ, который подписывает этот гражданин, где он обязуется самоизолироваться. Он (заболевший - ИФ) фотографируется, его фотография вносится в специальную базу по технологии, которая уже давно отработана", - сказал Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Между тем глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко рассказал, что пациентам, которые предпочли лечиться дома, уже начали раздавать телефоны с предустановленным приложением "Социальный мониторинг". Эта программа фиксирует случаи нарушения карантина.

По последним данным, диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден в Москве у 2923 человек.