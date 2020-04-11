Число инфицированных коронавирусом в мире почти достигло 1,7 млн

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В мире по состоянию на 08:00 по московскому времени субботы зафиксировано почти 1,7 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв превысило 102 тыс., сообщил американский университет Джона Хопкинса, который ведет онлайн-статистику по зараженным, выздоровевшим и умершим.

По данным университета, число инфицированных с начала пандемии достигло 1 698 416, жертв - 102764.

По числу жертв в мире лидирует Италия, где скончались 18 849 человек, там зафиксировано 147 577 заразившихся.

По числу инфицированных на первом месте США, где подтверждено 501 419 случаев заражения и 18 769 случаев летального исхода.

Наибольшее число больных после США в Испании - 158 273 подтвержденных случая при 16 081 скончавшихся.

Во Франции - 125 931 случая заражения и 13 197 случаев летального исхода, Германии - 122 171 (2 7836), Великобритании - 74 605 (8 958), Иране - 68 192 (4 232), Турции - 47 029 (1 006), Бельгии - 26 667 (3 091), Швейцарии - 24 551 (1 002), Нидерландах - 23 511 (2 511), Канаде - 22 148 (570).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом, 42 - у людей, прибывших из-за рубежа, четыре - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерли 3 339 человек, зарегистрировано 81 953 случая заболевания, из них 1 183 - ввезенных из-за границы.

Менее 20 случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 190 странах и районах мира.