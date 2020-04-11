Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:44Заразились
на 10.04В России 11 917+1 786В мире 1 691 719+96 369

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп дал указание своей администрации оказать Италии помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил Белый дом.

Пандемия коронавируса

Помощь должна включать медицинские товары, гуманитарные грузы, а также создание полевых госпиталей, отмечается в сообщении.

В подписанном Трампом меморандуме нескольким министрам отдано распоряжение принять различные меры для оказания помощи Италии, включая помощь размещенным в Италии американским военным.

В Италии зарегистрировано почти 19 000 смертей от COVID-19, в США - 18,7 тыс. при более 500 тыс. инфицированных. На данный момент Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19.

Хроника коронавируса. Апрель.

25
В Лос-Анджелесе вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах. На фото: женщина в очереди за продуктами.9 апреля. В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 5 274 человек9 апреля. Чешские производители выпустили ограниченную серию игрушек в защитных масках для лица9 апреля. Плавучий госпиталь ВМС США принимает новых пациентов в Лос-Анджелесе9 апреля. Число жертв коронавируса в Бельгии превысило две тысячи человек. На фото: трансляция похорон в прямом эфире в бельгийском городе Шарлеруа.8 апреля. Власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,8 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.7 апреля. В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.6 апреля. Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожности6 апреля. Власти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, например теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс пропуск на выход из дома на 1 час. В настоящее время в стране зарегистрировано 333 случая и 18 случаев смерти, связанных с COVID-19.6 апреля. Медицинские работники, командированные в Ухань из других регионов КНР, возвращаются домой в связи с улучшением эпидемической ситуации5 апреля. Католики Манилы отметили Пальмовое воскресенье, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Всего в стране зафиксировано 3 240 случаев заражения коронавирусом и 152 летальных исхода.3 апреля. Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.3 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В Лос-Анджелесе вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах. На фото: женщина в очереди за продуктами.
США Италия Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

США будут вводить санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан

США будут вводить санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан

Apple и Google создадут технологию отслеживания контактов с больными COVID-19

В США за сутки впервые умерли более 2 тысяч пациентов с коронавирусом

США анонсировали заявление о финансировании ВОЗ

Пандемия коронавируса

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

Сделка ОПЕК++ забуксовала из-за возражений стран ЕС и Мексики

В соборе Парижской Богоматери прошло второе после пожара богослужение

В соборе Парижской Богоматери прошло второе после пожара богослужение

Сто тысяч моряков по всему миру застряли на судах из-за коронавируса

Сто тысяч моряков по всему миру застряли на судах из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

В Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента

В Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента

Нефтедобыча ОПЕК+ не хочет угасать без жгучей Мексики. Обзор

Нефтедобыча ОПЕК+ не хочет угасать без жгучей Мексики. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');