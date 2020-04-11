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ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса в случае ранней отмены изоляции

ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса в случае ранней отмены изоляции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Снятие ограничений, наложенных на население в связи с распространением коронавирусной инфекции, не должно быть излишне поспешным. Как предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которую цитирует "Би-би-си", это может привести к новой волне заболевания и росту числа жертв.

Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус настаивает, что со снятием ограничений не стоит спешить, даже несмотря на негативный экономический эффект от таких запретов. Он подтвердил, что в некоторых странах наблюдается замедление темпов роста числа заболевших.

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Наиболее пострадавшие от COVID-19 в Европе страны - Италия и Испания - остаются на карантине, но постепенно снимают некоторые ограничения.

Так в Испании с понедельника, 13 апреля, смогут вернуться к работе занятые в сферах непервостепенной важности, например, строители. В этой стране в пятницу, 10 апреля, было зафиксировано минимальное за последние 17 дней суточное число жертв коронавируса: 605. На сегодняшний день в Испании от заболевания погибли 15 843 человек.

В Италии карантин продлен до 3 мая, но со вторника, 14 апреля, начнут возвращаться к работе некоторые мелкие предприниматели. В частности, книжные магазины и магазины детской одежды. По данным СМИ, смогут открыться и прачечные. На данный момент в Италии работают только аптеки и продуктовые. Накануне от вируса в стране скончались 570 человек.

Гебреисус отметил, что в некоторых странах наблюдается прогресс, но в некоторых ситуация начала резко ухудшаться. Так в в Африке вирус добрался до сельских районов, где ожидается наиболее сложная ситуация, учитывая проблемы с системой здравоохранения.

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ВОЗ коронавирус

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