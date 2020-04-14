Россия передала странам ЕАЭС 70 тысяч тестов на COVID-19

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор передал странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 70 тыс. отечественных тест-систем для выявления коронавируса COVID-19, планируются новые поставки, сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что речь идет о тест-системах, разработанных в государственном научном центре "Вектор".

"Российская помощь будет расширена за счет дополнительных поставок тест-систем, реагентов к ним и оборудования для термометрии", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжится оказание научно-методического содействия странам союза, добавили в пресс-службе.

В Евразийский экономический союз, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.