Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность

Сейчас, по мнению госсекретаря США, стоит сосредоточиться на возрождении мировой экономики

Госсекретарь США Майк Помпео Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность, но в первую очередь необходимо сосредоточиться на восстановлении мировой экономики, считает госсекретарь США Майк Помпео.

"У нас будет время убедиться, что мы все понимаем, что произошло, и что те, кто виновен в этом, понесут ответственность. Я уверен, что это произойдет. На данный момент я думаю, что нам абсолютно необходимо сосредоточиться на стоящей перед нами задаче создания таких систем, которые позволят нам вновь открыть американскую экономику, а в конечном счете и мировую экономику. Еще будет время для взаимных обвинений", - заявил Помпео в интервью BILD-TV, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепа США.

В то же время он выразил сожаление в том, что Китай своевременно не предоставил информацию о новом вирусе, появившемся в Ухане.

"Мы постоянно говорили, что сожалеем о том, (...) что китайское правительство, китайская коммунистическая партия не предоставили эту информацию своевременно. Это очень печально, потому что это создало реальный риск во всем мире", - напомнил госсекретарь США.

По его мнению, сейчас важно понять, как и где все началось, чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем.

"Мы хотим, чтобы лучшие ученые земного шара, включая китайских ученых, приняли участие в том, чтобы мы оценили, где это началось, где возникло, как распространилось по всему земному шару (...) Мы должны быть уверены, что ни одна страна никогда не станет причиной того, что нечто подобное произойдет снова, и что мы все вместе работаем над уменьшением риска повторения такой угрозы, как COVID-19", - сказал он.

Согласно последним данным американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило 2 млн человек, жертвами коронавируса стали более 119 тысяч человек.

По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано 682 619 инфицированных и 23 529 умерших.