Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 миллиона

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило в ночь на вторник 2 млн человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего по состоянию на 02:30 по московскому времени, общее число заразившихся достигло 2 019 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 483 человека.

По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано 682 619 инфицированных и 23 529 умерших.

На втором месте Испания, где известно о 170 099 инфицированных и 17 756 умерших. Третьей по числу заболевших идет Италия, там зафиксировано 159 516 случаев заражения COVID-19 и 20 465 смертей.

Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением инфекции в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.