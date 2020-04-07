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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
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Трамп припомнил ВОЗ рекомендацию не закрывать границу от Китая

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за данную некоторое время назад рекомендацию не закрывать границу от Китая.

"ВОЗ действительно ошибалась... К счастью, я отверг их совет оставить наши границы открытыми для Китая на ранней стадии. Почему они дали нам такую неправильную рекомендацию?" - написал он в твиттере.

Этот комментарий президент США опубликовал в отмечаемый во вторник Всемирный день здоровья.

При этом Трамп отметил, что ВОЗ "по каким-то причинам зациклена на Китае, несмотря на то, что "в значительной степени (организация - ИФ)" финансируется Штатами.

Западные СМИ полагают, что за такой формулировкой может скрываться намерение президента урезать финансирование организации. На долю США приходится очень существенная часть финансирование ВОЗ.

30 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил начавшуюся в Китае вспышку коронавируса ЧС международного значения. В то же время он выступил против введения ограничений на международные поездки и торговлю, в том числе с КНР.

"ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов", - сказал он тогда на пресс-конференции.

Ранее Трамп и остальные высокопоставленные официальные лица в США неоднократно возлагали ответственность на Китай за мировую пандемию коронавируса.

Дональд Трамп США Китай ВОЗ коронавирус

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