В Испании вновь ускорился прирост смертности от коронавируса

Медики больницы Северо Очоа в пригороде Мадрида скорбят о погибшем от коронавируса коллеге Фото: Reuters

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Испании за сутки скончался 551 пациент с коронавирусом, в общей сложности за время эпидемии в этой стране умерли 19 130 человек, сообщает в четверг газета El Pais.

Последний показатель смертей больше, за предыдущий день: тогда сообщалось о 523 умерших.

Число выявленных случаев COVID-19 в Испании возросло на 2,9% - до 182,8 тыс. человек. Выздоровели 75 тыс. человек.

Несмотря на сегодняшний прирост, данные в целом все равно указывают на устоявшуюся тенденцию к снижению числа смертей в Испании, отмечает газета. Во вторник сообщалось о 567 смертях, в понедельник - о 517, в воскресенье - о 619. Пик смертей пришелся на 2 апреля, тогда скончались 950 человек.

В стране на протяжении четырех недель действовал практически полный запрет на передвижение.

Испания занимает второе место в мире после США по числу выявленных случаев COVID-19 и третье после Италии и США по числу смертей.