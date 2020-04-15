Берлин собрался продлить до 3 мая запрет на общественные контакты

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Берлин хочет продлить запрет на общественные контакты, введенный из-за пандемии коронавируса, до 3 мая, пишет в среду агентство DPA.

По данным агентства, правительство Германии уже приняло решение, соответствующий документ в течение ближайших часов должен быть согласован канцлером страны Ангелой Меркель и участниками заседания так называемого "коронавирусного" кабинета министров.

После этого в 14:00 (15:00 по московскому времени) в среду, как ожидается, канцлер обсудит документ с руководством федеральных земель и будет принято итоговое решение.

Агентство сообщает, что, скорее всего, будет решено продлить общественные ограничения, единственное возможное послабление - это поэтапное открытие школ.

По данным института Роберта Коха на 15 апреля, в Германии зафиксировано 127 584 человека с коронавирусом, 3 234 заболевших скончались.