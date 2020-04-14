Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:41Заразились
на 13.04В России 18 328+2 558В мире 1 917 320+70 640

Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти КНР закрыли все наземные погранпереходы на российско-китайской границе, сообщило генконсульство РФ в Харбине (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян).

В миреПочти у 80 граждан КНР выявили коронавирус по возвращении из РоссииЧитать подробнее

Власти провинции Хэйлунцзян официально уведомили российскую сторону, что пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) будет по-прежнему закрыт для пассажирского сообщения после 13 апреля. Также сохраняется запрет на перемещение пассажиров через пропускной пункт Забайкальск - Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия).

С наступлением теплой погоды прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе, таким образом, через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ (Хэйлунцзян) пересечь границу теперь нельзя.

Пандемия коронавируса

О сроках восстановления работы пунктов пропуска на российско-китайской границе в пассажирском направлении будет сообщено дополнительно, отметила дипмиссия.

За истекшие сутки в провинции Хэйлунцзян коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России. Все зараженные прибыли в Китай из Москвы через Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах. Таким образом, общее число "импортированных" случаев COVID-19 в Хэйлунцзяне выросло до 326.

Кроме того, накануне власти Внутренней Монголии, граничащей с Россией (как и Хэйлунцзян), сообщили, что 12 апреля COVID-19 был диагностирован у 34 граждан КНР, прибывших на территорию района через автомобильный пункт пропуска Забайкальск - Манчжурия.

Китай Россия Хэйлунцзян Внутренняя Монголия

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 14 апреля

Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность

Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 миллиона

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 миллиона

Режим самоизоляции во Франции продлили до 11 мая

Что произошло за день: понедельник, 13 апреля

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ счел невозможным остановить коронавирус без вакцины

Глава ВОЗ счел неэффективной самоизоляцию в бедных странах

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС приблизился к радиоактивным отходам Припяти

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС приблизился к радиоактивным отходам Припяти

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лукашенко раскритиковал российские СМИ за гадкую информацию о СОVID-19 в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');