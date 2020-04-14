Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти КНР закрыли все наземные погранпереходы на российско-китайской границе, сообщило генконсульство РФ в Харбине (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян).

Власти провинции Хэйлунцзян официально уведомили российскую сторону, что пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) будет по-прежнему закрыт для пассажирского сообщения после 13 апреля. Также сохраняется запрет на перемещение пассажиров через пропускной пункт Забайкальск - Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия).

С наступлением теплой погоды прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе, таким образом, через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ (Хэйлунцзян) пересечь границу теперь нельзя.

О сроках восстановления работы пунктов пропуска на российско-китайской границе в пассажирском направлении будет сообщено дополнительно, отметила дипмиссия.

За истекшие сутки в провинции Хэйлунцзян коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России. Все зараженные прибыли в Китай из Москвы через Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах. Таким образом, общее число "импортированных" случаев COVID-19 в Хэйлунцзяне выросло до 326.

Кроме того, накануне власти Внутренней Монголии, граничащей с Россией (как и Хэйлунцзян), сообщили, что 12 апреля COVID-19 был диагностирован у 34 граждан КНР, прибывших на территорию района через автомобильный пункт пропуска Забайкальск - Манчжурия.