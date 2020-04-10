На авианосце "Шарль де Голль" 50 моряков заразились коронавирусом

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На борту авианосца "Шарль де Голль" ВМФ Франции уже 50 моряков, вероятно, заразились коронавирусом, подтвердило Министерство вооруженных сил Франции. Об этом сообщает Figaro.

Трех членов экипажа сняли с борта и "из соображений предосторожности" вывезли по воздуху в Тулон, хотя пока ни у кого из заболевших состояние ни дошло до тяжелого.

О первых сорока выявленных зараженных моряках министерство объявило в минувшую среду, 8 апреля. Тогда же стало известно, что авианосец досрочно завершит миссию и уже выдвинулся в порт приписки.

Сначала речь шла о проявлении симптомов этого вирусного заболевания, однако затем шесть моряков протестировали, и у 50 из 1760 подтвердилось заражение. На борту находятся 1200 моряков и 560 представителей штаба и авиационной группы.

Ранее стало известно о вспышке коронавируса на борту атомного авианосца "Теодор Рузвельт" ВМС США. Корабль экстренно зашел на базу на острове Гуам в Тихом океане, почти половина команды общей численностью 4800 человек сошла на берег на карантин. На 9 апреля, по данным CNN, заражение подтвердилось у 416 моряков.