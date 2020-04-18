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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
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Ученые в Таиланде сообщили о риске заразиться COVID-19 от умершего человека

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ученые в Таиланде заявили о впервые зарегистрированном случае передачи коронавируса от мертвого человека, сообщает ABC News.

Пандемия коронавируса

Сообщается, что погибший работал судмедэкспертом и заразился во время исследования тела умершего от COVID-19.

Коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем, когда заболевший кашляет или чихает или даже разговаривает. Это делает риск передачи вируса от трупа крайне низким, но не невозможным, говорится в материале.

Национальная ассоциация судмедэкспертов отмечает, что такой путь заражения возможен, поскольку патологанатомы имеют дело с биологическими жидкостями.

Эксперты заверяют, что этот риск учитывается и медиками и персоналом, который работает с заболевшими и умершими, особенно учитывая, что есть заболевания, риск заразиться которыми от тела гораздо выше. Например, ВИЧ, туберкулез или гепатит. Однако все равно близким людей, которые умерли от коронавируса дома, рекомендуется соблюдать осторожность.

Таиланд

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