Что случилось этой ночью: четверг, 23 апреля

Ограничение иммиграции в США, увольнение зампреда СКР, коронавирус у нью-йоркских кошек

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США. Указ предполагает приостановку выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы в условиях спровоцированного коронавирусом кризиса оставить рабочие места для американцев. В Белом доме не исключили, что по истечении этого срока ограничения будут продлены.

- Еще 27 пациентов с пневмонией и коронавирусом умерли в Москве. Возраст умерших - от 38 до 90 лет, у большинства пациентов были сопутствующие заболевания: гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. Общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 288.

- 60 сотрудников Люберецкой больницы заразились коронавирусом. Больничный корпус закрыли "на полную дезинфекцию". Кроме того, в Мурманской области на карантин из-за заболевшей COVID-19 медсестры закрылось отделение кардиологии Мончегорской больницы, а в Приморье из-за контактов врачей с зараженными коронавирусом ограничили прием пациентов в краевом онкодиспансере.

- Зампред СКР - руководитель Главного военного следственного управления Александр Сорочкин освобожден от должности. Также в соответствии с указом президента РФ Сорочкин уволен с военной службы.

- В США подтвердили заражение кошек COVID-19. Тесты на коронавирус у двух кошек с респираторными симптомами показали положительный результат. У хозяина одного из животных ранее был подтвержден COVID-19, второй переболел ОРВИ, но не проходил тест на коронавирус.