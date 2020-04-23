Приморский онкодиспансер ограничил прием после контакта врачей с больными COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пять врачей и одна медсестра из Приморского онкологического диспансера отправлены на карантин после контакта с зараженными коронавирусом COVID-19 пациентами.

"К сожалению, несколько наших онкологов, сами того не подозревая, контактировали с онкопациентами, зараженными COVID-19. Вследствие чего доктора оказались на карантине. Из-за ослабления кадрового потенциала мы вынуждены прибегнуть к ограничительному режиму работы поликлиники и некоторых отделений", - говорится в сообщении медучреждения.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе медучреждения, предварительные тесты медработников на коронавирус показали отрицательный результат.

В краевом онкодиспансере временно переносятся приемы пациентов, у которых запланирован контроль и оценка эффективности проводимого лечения, а также пациентов, направленных с доброкачественными новообразованиями или повторно.

Врачи продолжат принимать пациентов, направленных с впервые установленным онкологическим диагнозом, либо с подозрением на злокачественное новообразование и пациенты, которым требуется экстренное оказание онкологической помощи.

Специалисты отмечают, что онкологические пациенты во всем мире входят в самую неблагоприятную группу риска по тяжелому течению новой коронавирусной инфекции. В связи с ослаблением иммунитета на фоне онкологического процесса и проводимой химиотерапии пациентов просят оставаться дома, если у них есть симптомы ОРВИ.

Как сообщалось ранее вспышка COVID-19 произошла в "тысячекоечной" больнице (Владивостокской больнице №2). Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек - сотрудники медучреждения.

В Приморье лабораторно подтверждены 178 случаев заражения коронавирусом, на лечении находятся 163 человека: 13 человек выписаны, два случая закончились летальным исходом.