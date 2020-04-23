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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05Заразились
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Приморский онкодиспансер ограничил прием после контакта врачей с больными COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пять врачей и одна медсестра из Приморского онкологического диспансера отправлены на карантин после контакта с зараженными коронавирусом COVID-19 пациентами.

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"К сожалению, несколько наших онкологов, сами того не подозревая, контактировали с онкопациентами, зараженными COVID-19. Вследствие чего доктора оказались на карантине. Из-за ослабления кадрового потенциала мы вынуждены прибегнуть к ограничительному режиму работы поликлиники и некоторых отделений", - говорится в сообщении медучреждения.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе медучреждения, предварительные тесты медработников на коронавирус показали отрицательный результат.

В краевом онкодиспансере временно переносятся приемы пациентов, у которых запланирован контроль и оценка эффективности проводимого лечения, а также пациентов, направленных с доброкачественными новообразованиями или повторно.

Врачи продолжат принимать пациентов, направленных с впервые установленным онкологическим диагнозом, либо с подозрением на злокачественное новообразование и пациенты, которым требуется экстренное оказание онкологической помощи.

Специалисты отмечают, что онкологические пациенты во всем мире входят в самую неблагоприятную группу риска по тяжелому течению новой коронавирусной инфекции. В связи с ослаблением иммунитета на фоне онкологического процесса и проводимой химиотерапии пациентов просят оставаться дома, если у них есть симптомы ОРВИ.

Как сообщалось ранее вспышка COVID-19 произошла в "тысячекоечной" больнице (Владивостокской больнице №2). Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек - сотрудники медучреждения.

В Приморье лабораторно подтверждены 178 случаев заражения коронавирусом, на лечении находятся 163 человека: 13 человек выписаны, два случая закончились летальным исходом.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Приморский край Коронавирус

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