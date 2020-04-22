Зампред СКР Сорочкин досрочно освобожден от должности

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) - руководитель Главного военного следственного управления СКР Александр Сорочкин указом президента РФ освобожден от должности.

"Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации - руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы", - говорится в указе от 22 апреля, размещенном на официальном портале правовой информации.

Сорочкину в марте исполнилось 62 года. В фейсбуке СКР сказано, что Сорочкин - кандидат юридических наук. В 1985 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского и до 1 декабря 2007 года проходил военную службу в органах государственной безопасности. В декабре 2007 года назначен заместителем председателя СК при прокуратуре РФ – руководителем военного следственного управления, а в 2011 году после реформы органов прокуратуры и Следственного комитета стал зампредседателя СКР – руководителем Главного военного следственного управления.

В 2008 году Сорочкину "за заслуги в укреплении законности и правопорядка и многолетнюю добросовестную службу" указом президента РФ было присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации", в 2013 году награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Кроме того, он был награжден "многочисленными ведомственными медалями Следственного комитета Российской Федерации, ФСБ России и Минобороны России", говорилось в сообщении СК.