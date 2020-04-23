Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Так американский лидер рассчитывает сохранить рабочие места для граждан США в условиях вызванного коронавирусом кризиса

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

"Я подписал указ только что: перед тем, как прийти сюда", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Указ предполагает приостановку выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы в условиях спровоцированного коронавирусом кризиса оставить рабочие места для американцев. Ожидается, что по истечении этого срока президент США изучит результаты действия этого указа и при необходимости продлит его.

Ранее Трамп заявлял, что ограничения не будут затрагивать тех иностранцев, которые приезжают в США для временной работы. В частности, у иностранцев, приезжающих в США для сезонной работы в сфере сельского хозяйства, такая возможность сохранится.

"Чтобы помочь американским работникам, я временно поставлю на паузу иммиграцию в США. Это поможет американцам, являющимся первыми претендентами на рабочие места, в то время как Америка перезапускает (экономику - ИФ)", - заявлял американский лидер.

Также Трамп сообщал, что в будущем будет оценивать, какие дополнительные меры в области иммиграции необходимо будет предпринять, чтобы защитить рабочие места для американцев.

Трамп во время своего президентства, а также предвыборной кампании настаивал на ограничении иммиграции в США. Так, одним из главных обещаний его кампании в 2016 году было строительство стены на границе с Мексикой.