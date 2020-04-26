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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
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Трамп намерен сменить главу минздрава США из-за просчетов с COVID-19

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США может сменить министра здравоохранения Алекса Азара на фоне распространения коронавируса COVID-19 в стране, сообщили американские СМИ.

По данным источников The Wall Street Journal и Politico, Азар на ранней стадии распространения инфекции в Соединенных Штатах допустил ряд просчетов в борьбе с коронавирусом. В частности, он якобы убеждал президента Дональда Трампа в том, что COVID-19 не представляет особой опасности для США.

В качестве возможных замен Азара рассматриваются координатор Белого лома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс, администратор центра Medicaid Сима Верма и замминистра здравоохранения Эрик Харган.

В свою очередь представитель Белого дома в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эти сообщения назвал их "спекуляциями и домыслами".

США с конца марта лидируют в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 938 тыс. случаев COVID-19, 53,7 тыс. зараженных умерли, выздоровели более 100 тыс. человек.

Коронавирус охватил США

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Граждан США призвали не выходить на улицу при плохом самочувствии. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым и людям с тяжелыми заболеваниями.
США Дональд Трамп Алекс Азар Коронавирус

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