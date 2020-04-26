Исследователи заметили усталость американцев от карантина

Данные местоположения смартфонов свидетельствуют о том, что жители США стали чаще выходить из дома

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Исследователи, отслеживающие данные местоположения смартфонов, обнаружили, что на прошлой неделе американцы впервые с введения ограничительных мер для сдерживания коронавируса стали чаще покидать дома, сообщает The Washington Post.

Согласно исследованию, к пятнице, 17 апреля, доля жителей США, отходивших от дома на расстояние больше 1 мили (около 1,6 км), увеличилась с 31% до 33%. Хотя снижение на 2% не кажется серьезным, Лей Чжан, ведущий исследователь и директор Института транспорта в Университете Мэриленда, отмечает значительный размер выборки исследования - они ежемесячно отслеживают более 100 млн смартфонов.

В то время как количество рабочих поездок почти не изменилось, ежедневное число личных поездок выросло до 2,5 на человека, по сравнению с 2,4 в предыдущую пятницу - увеличение составило 4%. Поездки между округами и штатами также увеличились.

Доктор Уилбур Чен, профессор медицинского факультета Университета Мэриленда, не спешит утверждать, являются ли эти результаты недельным всплеском или началом тренда. По его мнению, оценить последствия можно будет в ближайшие недели на основании числа госпитализаций и смертей.

На прошлой неделе Белый дом представил трехэтапный план отмены ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, хотя США с конца марта лидируют в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 938 тыс. случаев COVID-19, 53,7 тыс. зараженных умерли, выздоровели более 100 тыс. человек.