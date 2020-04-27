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Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Советник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен Ына. Он опроверг сообщения о болезни и смерти северокорейского лидера. Сейчас Ким находится в курортном городе Вонсане.

– Минюст предложил закрепить презумпцию невиновности в проекте ПКоАП. Ожидается, что новая редакция закона вступит в силу с 2021 года. В прежней редакции виновность гражданина определял правоприменитель.

– Карлсен проиграл Гири на организованном им онлайн-супертурнире. Это первое поражение Карлсена на турнире. Чемпион мира сохранил лидерство, несмотря на то что проиграл матч.

– Минобороны назвало дату отправки призывников на военную службу. Весенний призыв в этом году начнется 20 мая. Новобранцев продержат две недели в карантине по прибытии на место службы.

– Министерство просвещения проведет всероссийские тесты школьников. Вместе с Рособрнадзором они оценят успеваемость школьников после вынужденного карантина. Тесты назначили на сентябрь.

– Россия создаст собственных мышей для тестирования вакцины против COVID. Подопытные мыши должны иметь те же симптомы вируса, что и человек. Скоро США пришлют России гуманизированных мышей.

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