Власти Киева с 12 мая разрешат работу парикмахерских

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Киеве с 12 мая откроются непродовольственные магазины общей площадью не больше 300 квадратных метров, парикмахерские и салоны красоты, объявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко. Парикмахерским разрешат работать только по записи и обслуживать не больше одного клиента на каждую услугу одновременно.

С ограничениями смогут открыться летние террасы кафе и ресторанов. Расстояние между столиками должно быть не меньше полутора метров. За каждый столик можно сажать не больше двух человек без учета детей до 14 лет.

Также в городе разрешат гулять в парках и скверах небольшими группами.

Смогут снова начать работать ларьки, но покупателям будет запрещено съедать и выпивать купленное на месте.

Также будет разрешена работа небольших сервисов, адвокатских и нотариальных контор, аудиторских фирм.

Откроются автокинотеатры и музеи под открытым небом. Библиотекам разрешат выдавать книги, но читальные залы пока останутся закрыты.

При этом власти запрещают бизнесам принимать клиентов без маски или не предоставляя маски посетителям, у всех входящих следует обязательно мерить температуру.

Мэр отметил, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся крупные торгово-развлекательные центры, а также школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха. Наземный общественный транспорт до 22 мая продолжит работу в действующем ограниченном режиме, власти только могут увеличить количество маршрутов в отдельные районы по необходимости.

Решать проблему доставки сотрудников на рабочее место должен сам бизнес. "Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", - отметил Кличко.