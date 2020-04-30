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В Алтайском крае разрешили работу парикмахерских

Которые они закрылись из-за распространения коронавируса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса, разрешив работу парикмахерских и ряда торговых объектов, сообщает в четверг пресс-центр правительства региона.

"Действующий запрет на деятельность торговых объектов теперь не распространяется на объекты розничной торговли непродовольственными товарами в магазинах, расположенных на первых этажах и имеющих отдельный обособленный вход. (...) В список разрешенных видов деятельности теперь включено оказание парикмахерских услуг в помещениях с отдельным входом и одномоментным нахождением не более двух клиентов", - говорится в сообщении.

При этом сохраняется запрет на деятельность салонов красоты, соляриев, бань, саун. К перечню разрешенных видов деятельности добавлены монтаж, техническое обслуживание, ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Всего в Алтайском крае подтверждено 348 случаев заражения коронавирусом.

Власти соседнего региона, Республики Алтай, продлили режим самоизоляции до 15 мая. По данным правительства региона, в регионе заражены коронавирусом 33 человека.

"Для дальнейшей профилактики распространения коронавируса принято решение сохранить действие режима повышенной готовности до особого распоряжения и продлить режим самоизоляции до 15 мая включительно", - подчеркивается в пресс-релизе.

Алтайский край

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