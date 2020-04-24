Казахстанец пытался провезти через карантинный блокпост в багажнике невесту

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Карагандинской области Казахстана при обыске машины на карантинном блокпосту полицейские обнаружили в багажнике женщину, которую водитель представил им как свою невесту, сообщает пресс-служба департамента полиции.

Автомобиль Audi остановили для проверки вечером в четверг, в его багажнике пряталась 35-летняя женщина. "По словам водителя, это была его невеста, на которой он собирался жениться", - сказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что это не первый такой случай. Ранее на блокпосту задержали водителя "Лады Приоры", пытавшегося провести в багажнике своего знакомого.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 476 ч.1 КоАП о нарушении режима чрезвычайного положения. Каждый из них по решению суда выплатит штраф в размере 27,7 тыс. тенге (примерно 4,8 тыс. руб.).