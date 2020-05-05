Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая

Споры о происхождении коронавируса, первый за 12 лет посол США в Минске и медаль для Ким Чен Ына к 75-летию Победы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- У западных разведок из альянса "Пять глаз" нет доказательств лабораторного происхождения коронавируса, сообщают источники в разведслужбах. Так, появившийся в СМИ доклад с обвинениями в адрес КНР не был настоящим секретным документом и может оказаться американским "инструментом контрпропаганды и оказания давления на Китай". ВОЗ также заявила, что США не предоставили никаких доказательств "утечки" коронавируса из уханьской лаборатории.

- Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Согласно указу президента РФ, такой награды он удостоен за "вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан" и "заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов".

- Трамп выдвинул кандидатуру Джули Фишер на должность посла США в Белоруссии. Если Сенат ее утвердит, то Фишер станет первым с 2008 года американским послом в Минске.

- Число умерших от коронавируса в Москве превысило 800 человек. За сутки скончались еще 52 пациента с COVID-19 и пневмонией. Во всем мире жертвами коронавирусной инфекции стали уже более 250 тысяч человек, выявлено более 3,5 млн случаев заражения.

- Американские власти предупредили о вмешательстве России в президентские выборы. В своем меморандуме, адресованном властям штатов, министерство внутренней безопасности США перечислило восемь методов предполагаемого вмешательства, разделив их "высокие" и "умеренные" угрозы. Кандидаты, которых Москва якобы намерена поддержать, не названы.

- Тайка Вайтити станет режиссером новых "Звездных войн". Также он станет одним из авторов сценария к продолжению киносаги, пару ему составит Кристи Уилсон-Кернс, участвовавшая в написании сценария к оскароносной драме "1917" Сэма Мендеса. Название будущего фильма, как и дата выхода картины в прокат, пока не известны.