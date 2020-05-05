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Ким Чен Ын награжден медалью к юбилею Победы в Великой Отечественной войне

Ким Чен Ын награжден медалью к юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Лидер КНДР Ким Чен Ын во Владивостоке
Фото: Reuters

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", сообщает в фейсбуке посольство РФ в КНДР.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике", - говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии отметили, что российский посол в Северной Корее Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

"Затем состоялась их краткая беседа, в ходе которой был подтвержден настрой на продолжение активных усилий по последовательной реализации достигнутых в апреле 2019 года во Владивостоке договоренностей руководителей двух стран, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление многогранного российско-корейского сотрудничества", - добавили в посольстве.

Ким Чен Ын в апреле 2019 года совершил свой первый визит в Россию, в ходе которого состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын прибыл в Россию

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Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу утром в среду. На приграничной железнодорожной станции Хасан северокорейский лидер остановился, чтобы попробовать приветственный каравай.Сотрудники железнодорожного вокзала Владивостока выстелили красную ковровую дорожку к первому путиНа привокзальной площади Владивостока северокорейского лидера встретил военный оркестрПрибывший в Приморье лидер КНДР сообщил, что рад оказаться в РоссииКим Чен Ына сопровождал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов (слева)Владивосток украсили флагами России и КНДР перед встречей лидеров двух странНа привокзальную площадь подали лимузин, который заранее доставили во Владивосток. Ким Чен Ын сел в него и уехал, окруженный сотрудниками охраны, бегущими рядом с автомобилем.
Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу утром в среду. На приграничной железнодорожной станции Хасан северокорейский лидер остановился, чтобы попробовать приветственный каравай.
Россия КНДР Ким Чен Ын

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