СМИ узнали об отсутствии у разведок доказательств "утечки" COVID-19 из лаборатории

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В настоящее время нет никаких доказательств того, что коронавирус просочился из китайской исследовательской лаборатории в городе Ухане, пишет британская газета Guardian, ссылаясь на источники в разведслужбах.

Собеседники издания утверждают, что 15-страничный документ с обвинениями КНР в сокрытии данных об эпидемии, на который накануне сослалось австралийское издание Daily Telegraph, поступил не из разведывательной сети "Пять глаз" - альянса разведок Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Источник Guardian из австралийской разведки считает, что Daily Telegraph получила материалы для публикации из США, чтобы организовать контрпропаганду и оказать давление на Китай.

Газета отмечает, что разведслужбы всех пяти стран не исключают того, что Пекин мог быть не до конца открытым в начале вспышки в декабре прошлого года, но в то же время из-за сообщений СМИ опасаются эскалации международной обстановки.

В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон располагает "значительным количеством доказательств" того, что вирус вышел из уханьской лаборатории, однако он не привел ни одного из них.

Guardian напоминает сообщения о том, что в уханьской лаборатории не всегда использовались должные средства защиты, но вновь подчеркивает, что у разведсообщества, по словам его представителей, отсутствуют доказательства того, что пандемия COVID-19 стала следствием "утечки" вируса из Уханьского института вирусологии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне также встала на сторону Китая, оценив заявление Помпео как "спекулятивное" и заявив, что Соединенные Штаты не предоставили никаких доказательств лабораторного происхождения коронавируса.

Впервые COVID-19 был выявлен в китайском Ухане в конце прошлого года. Власти КНР называли источником инфекции уханьский рынок, на котором продавали диких животных. После того, как вспышка инфекции переросла в пандемию, в СМИ появились сообщения о том, что американская разведка начала выяснять, не имеет ли "уханьский" вирус лабораторное происхождение.