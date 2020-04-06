Российские военные в Бергамо будут работать в круглосуточном режиме

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные на следующей неделе начнут совместный с итальянскими медиками прием пациентов, сообщили в Минобороны РФ; специалисты из России будут работать круглые сутки.

Отделения интенсивной терапии, где будут принимать и лечить больных, уже оснащены всем необходимым оборудованием, в настоящее время его тестируют и настраивают, заявили в военном ведомстве.

Со следующей недели российские специалисты в круглосуточном режиме в три смены будут принимать, обследовать и лечить заболевших в 2-х отделениях интенсивной терапии и реанимационном отделении полевого госпиталя, добавили в Минобороны.

Как отмечают в министерстве, госпиталь вмещает 142 койко-места, в нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

В марте в Италию, где складывается тяжелая ситуация с коронавирусом, самолеты Минобороны РФ перебросили восемь российских врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции, одну из 15 лабораторий войск радиационной, химической и биологической защиты. Российский отряд работает в области Ломбардия.