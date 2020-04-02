Минобороны ответило на критику La Stampa по поводу бесполезности российской помощи

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России опровергает сообщения итальянских СМИ о том, что среди военных, которые помогают Италии бороться к коронавирусом, - "специалисты биологических войн" и представители военной разведки.

На официальной странице Минобороны РФ в фейсбуке опубликованы комментарии официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова по поводу публикации в газете La Stampa. Ранее в газете появилась публикация, в которой со ссылкой на неназванные источники утверждалось, что 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусом "совершенно бесполезны" для страны. По мнению журналистов издания, РФ лишь стремится удовлетворить свои политические амбиции. В МИД РФ эту статью назвали "чистой клеветой".

По словам, Конашенкова, La Stampa "не брезгует использовать буквально все, что удается выдумывать авторам на основе рекомендаций, как видно, еще не истлевших учебников по антисоветской пропаганде".

В его сообщении упоминается, что La Stampa, ссылаясь на некоего отставного фельдфебеля, назвала "бесполезным" доставленное в Италию российское оборудование по борьбе с вирусными инфекциями.

"Большинство российских врачей и эпидемиологов изданием названы специалистами биологических войн. Те же, кто не удостоился попасть в эту категорию, были ожидаемо зачислены в разряд представителей российской военной разведки", - пишет Конашенков.

Он добавил, что "на фоне этих натужных спекуляций" прибывшие в Италию российские эпидемиологи со своими итальянскими коллегами вместо биологической войны "круглыми днями уничтожают Covid-19 в 65 домах престарелых в Бергамо".

Конашенков, в частности, заявляет, что "цели российской миссии 2020 года в Бергамо открыты, конкретны, прозрачны и чисты". "Это бескорыстная помощь итальянскому народу, оказавшемуся в бедственном положении из-за пандемии COVID-19".

"И лучшей наградой за прилагаемые усилия российских военных специалистов станут спасенные жизни и здоровье максимально возможного числа граждан вечной Итальянской Республики", - пишет Конашенков.

Как ранее сообщалось, с 22 марта в Италию прибыли 15 российских военных самолетов, прилетели около ста специалистов и передовой отряд вирусологов, а также доставлено оборудование.

Immagini storiche: convoglio militare russo a Roma, e non per far abbeverare i cavalli dei cosacchi a San Pietro, ma per supplire alla carenza di solidarietà occidentale e competere con gli aiuti cinesi pic.twitter.com/PWSTEZCGDT — Germano Dottori (@GermanoDottori) March 25, 2020

На всей российской технике были надписи "Из России с любовью" на трех языках - русском, итальянском и английском.