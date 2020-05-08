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В Госдепе обвинили Россию в подрыве мирного процесса в Сирии и Ливии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия якобы использует региональные конфликты на Ближнем Востоке в своих интересах, чем подрывает мирные процессы в Сирии и Ливии, заявил журналистам заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.

"Россия активизирует неконструктивную политику на Ближнем Востоке с 2015 года, когда расширила свои действия в Сирии в поддержку режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ). Совсем недавно Ливия стала очередной площадкой пагубных попыток России использовать региональные конфликты в своих узких политических и экономических интересах", - сказал он на брифинге.

По его словам, Россия часто публично заявляет о своей поддержке политического решения, например, в Сирии или Ливии, "но одновременно занимается деятельностью, подрывающей политический мирный процесс и расширяющей конфликты".

Дипломат заявил, что поддержка Москвой сил командующего Ливийской народной армией (ЛНА) Халифы Хафтара "ведет к серьезной эскалации конфликта и ухудшению гуманитарной ситуации в Ливии".

Робинсон также обвинил Россию в распространении дезинформации, в частности, о распространении коронавируса COVID-19.

"Россия ввязалась в дезинформационную кампанию, чтобы использовать в своих интересах пандемию COVID-19. Россия утверждает, что источником вируса являются Соединенные Штаты или западные державы, формируя в международном сообществе сомнения в том, кто должен нести ответственность", - отметил дипломат.

По его словам, так Россия недвусмысленно дает понять, что "готова воспользоваться глобальным кризисом для реализации своей собственной дестабилизирующей программы, не считаясь с человеческими последствиями". Он добавил, что такие действия России призваны отвлечь внимание от "пагубного влияния в Ливии и Сирии".

США Сирия Ливия Россия Госдепартамент

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