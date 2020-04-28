Лавров заявил об отсутствии у Москвы рычагов давления на командующего ЛНА Хафтара

Глава МИД РФ также осудил заявление Хафтара о единоличном правлении в Ливии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не считает, что у России есть рычаги давления на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара; он также сообщил, что Москва не одобряет недавние заявления Хафтара о том, что управление Ливией теперь переходит к его армии.

"Я бы не говорил здесь о каких-то рычагах давления, которые есть у России, у нас есть контакты со всеми без исключения действующими лицами ливийского конфликта: это и генерал, маршал Хафтар и председатель президентского совета (Фаиз - ИФ) Саррадж и глава парламента в Тобруке Агила Салех и другие деятели, в том числе, руководство государственного совета, там много структур было создано в соответствии с соглашением, заключенным в Схирате в декабре 2015 года", - сказал Лавров журналистам во вторник в ходе видеоконференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Мы на всех этапах урегулирования ливийского кризиса, в ходе всех инициатив, которые проявляли в разные время и наши французские коллеги, итальянцы, Объединенные Арабские Эмираты, вот в последнее время берлинская конференция была созвана, на всех этапах этих событий мы предупреждали о необходимости прежде всего убедить конфликтующие стороны самим договориться о том, на каких условиях они могут решать проблемы своей страны", - сказал министр.

Лавров осудил заявление Хафтара о единоличном правлении в Ливии

Лавров также подчеркнул, что Россия не одобряет заявления главы Хафтара о единоличном правлении в Ливии. В ходе видеоконференции, отвечая на вопрос "Интерфакса", российский министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе Берлинской конференции по Ливии в январе этого года, поинтересовался, когда вынесли на подписание итоговый документ, поддерживают ли этот документ конфликтующие стороны - Хафтар и Саррадж.

"Нам тогда сказали, что это задача, которую будем решать впоследствии. Но мы предупредили, что без такого согласия ливийских сторон, ярко выраженного согласия, шансов на то, что эти договоренности, достигнутые в кругу внешних игроков, будут жизнеспособными, в общем-то немного. К сожалению, это подтвердилось", - сказал Лавров.

"Но это не означает, что конфликтующие стороны должны сейчас выступать с агрессивными заявлениями, объявлять о каких-то односторонних принятых решениях и отказываться от ведения межливийского диалога. Мы не одобряли недавнее заявление господина Сарраджа, который отказывался разговаривать с маршалом Хафтаром, и мы не одобряем заявление о том, что теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу", - подчеркнул министр.

Недавние действия Хафтара и общая ситуация в Ливии

Хафтар в понедельник, 27 апреля, объявил о выходе из соглашения и о том, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями. Также он сообщил, что отныне считает недействительным Схиратское соглашение, которое в свое время позволило сформировать ливийское Правительство национального согласия (ПНС).

Силы Хафтара в последние месяцы ведут бои в районе Триполи с бойцами, поддерживающими ПНС.

Соглашение по мирному урегулированию конфликта между ливийскими сторонами и формированию ПНС подписано 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко).

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи. ПНС получает поддержку Турции и Катара.