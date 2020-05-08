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Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая

Продление режима самоизоляции в Подмосковье, обвинение создателю "Омбудсмена полиции" и контракт на свержение Мадуро

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Режим самоизоляции в Московской области продлили до конца мая. Введенные ранее из-за коронавируса ограничения сохраняются. Рабочие пропуска, оформленные для проезда в Подмосковье до 11 мая, продолжат действовать по 31 мая включительно.

- Создателю "Омбудсмена полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве. По версии следователей, Воронцов требовал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые в итоге были опубликованы.

- Венесуэльская оппозиция заключила контракт на свержение Мадуро с Silvercorp USA. Подробный 42-страничный план "операции по захвату/задержанию/смещению" президента Венесуэлы опубликовала Washington Post. Стоимость проекта, по данным газеты, составила почти 213 млн долларов в течение 495 дней.

- Дональд Трамп подтвердил готовность отправить в Россию аппараты ИВЛ. Он заявил, что у США их много, а Россия сейчас в них нуждается, поэтому аппараты будут отправлены, "когда это будет нужно".

- Минюст США снимает обвинения с экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. Его обвиняли во лжи сотрудникам ФБР по поводу контактов с российскими официальными лицами. Дональд Трамп, комментируя это решение, назвал Флинна "невиновным человеком" и "еще более грозным воином".

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