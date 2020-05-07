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Трамп подтвердил готовность отправить в Россию аппараты ИВЛ

Трамп подтвердил готовность отправить в Россию аппараты ИВЛ
Президент США Дональд Трамп на встрече с губернатором Техаса в Белом доме
Фото: Reuters

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился передать России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больных коронавирусом, передает NBC News.

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"Я предложил ИВЛ, если им нужно, поскольку, как вы знаете, у нас много ИВЛ, а они (Россия - ИФ) нуждаются в ИВЛ. Поэтому, мы отправим партию ИВЛ тогда, когда это будет нужно", - сказал он во время встречи с губернатором Техаса Грегом Абботтом.

"Мы помогаем разным странам. России тяжело сейчас из-за COVID-19, они, как и все остальные, столкнулись с этой проблемой", - добавил он.

Трамп в последние недели часто отмечал, что США наладили масштабное производство аппаратов ИВЛ и теперь могут как лечить собственных пациентов, так и помогать другим странам.

Ранее сегодня Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с пандемией коронавируса. Президент США отметил, что США готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, в том числе России.

США Дональд Трамп Коронавирус

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