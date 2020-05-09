Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 938 064+92 346

Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

Госпитализация Анны Федермессер, рекомендации по выходу из режима самоизоляции, оценка военных расходов России

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Анна Федермессер госпитализирована с коронавирусом в Коммунарку. "По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре", - заявила учредитель фонда "Вера".

- Роспотребнадзор рассказал о выходе из режима самоизоляции. На первом этапе, следует из рекомендаций, станут возможны прогулки и занятия спортом на улице. На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации". На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей. Маски и дистанция останутся обязательными на всех этапах.

- Спецпредставитель Трампа сравнил военные расходы РФ при пандемии с выбросом денег на ветер. По его мнению, России следует отказаться от пяти новейших систем вооружения и не надеяться, что их можно будет сохранить в рамках нового соглашения по контролю над вооружениями.

- Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину. Президент США полагает, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".

- МВД Москвы предупредило об ответственности при нарушении самоизоляции в День Победы. "Призываем вас без крайней необходимости не покидать жилище. Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких", - подчеркнули в ведомстве.

Новости

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

Университет Хопкинса оценил число инфицированных в 3,9 млн человек

За сутки в материковом Китае выявлен один активный случай заражения коронавирусом

СНБ отверг обвинения в причастности США к попытке вторжения в Венесуэлу

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4 млн

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Спецпредставитель Трампа сравнил военные расходы РФ при пандемии с выбросом денег на ветер

Джонсон пригласил Путина на июньский виртуальный саммит по вакцине против коронавируса

На побережье Испании начали открываться первые отели

На побережье Испании начали открываться первые отели

Первый самолет с помогавшими бороться с COVID российскими военными покинул Италию

Пекин заявил, что ВОЗ должна расследовать происхождение коронавируса после пандемии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');