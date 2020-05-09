Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

Госпитализация Анны Федермессер, рекомендации по выходу из режима самоизоляции, оценка военных расходов России

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Анна Федермессер госпитализирована с коронавирусом в Коммунарку. "По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре", - заявила учредитель фонда "Вера".

- Роспотребнадзор рассказал о выходе из режима самоизоляции. На первом этапе, следует из рекомендаций, станут возможны прогулки и занятия спортом на улице. На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации". На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей. Маски и дистанция останутся обязательными на всех этапах.

- Спецпредставитель Трампа сравнил военные расходы РФ при пандемии с выбросом денег на ветер. По его мнению, России следует отказаться от пяти новейших систем вооружения и не надеяться, что их можно будет сохранить в рамках нового соглашения по контролю над вооружениями.

- Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину. Президент США полагает, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".

- МВД Москвы предупредило об ответственности при нарушении самоизоляции в День Победы. "Призываем вас без крайней необходимости не покидать жилище. Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких", - подчеркнули в ведомстве.