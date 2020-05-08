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Трамп заявил, что коронавирус исчезнет, даже если ученые не изобретут вакцину

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус COVID-19 рано или поздно исчезнет, причем даже к том случае, если не удастся создать вакцину от него, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Хроника коронавируса. Май.

"Он исчезнет, даже если вакцины не будет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп полагает, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".

Он также заверил, что у многих компаний очень успешно идет работа над вакциной. Вместе с тем, он напомнил, что существуют и заболевания, против которой вакцину создать не удалось.

США Дональд Трамп коронавирус

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