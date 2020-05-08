Спецпредставитель Трампа сравнил военные расходы РФ при пандемии с выбросом денег на ветер

Маршалл Биллингсли призвал РФ отказаться от пяти новых систем вооружения

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, говоря о перспективах с РФ переговоров по контролю над вооружениями, предположил, что экономические сложности, с которыми сталкивается российская сторона в связи с пандемией коронавируса, дает США дополнительный козырь.

По его мнению, в создавшейся ситуации для России дополнительные расходы на вооружения будут сравнимы с "бросанием денег на ветер".

По его мнению, России следует отказаться от пяти новейших систем вооружения и не надеяться, что их можно будет сохранить в рамках нового соглашения по контролю над вооружениями.

"Им следует просто свернуть эти программы и снять эти системы с вооружения", - сказал он в интервью Washington Times.

Он добавил, что не видит смысла в том, чтобы эти системы в дальнейшем оставались на вооружении в рамках новых договоренностей между США и Россией.

Речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах "Сармат", гиперзвуковых комплексах "Авангард", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон".

Также Биллингсли выразил недовольство расширением в РФ арсенала тактического ядерного оружия.

"Сама суть любого соглашения, подобного Договора о СНВ, - это усиление доверия. А ни одна из них (из российских систем - ИФ) не внушает доверия, которое и так было подорвано предыдущими нарушениями договоренностей, а также, честно говоря, - враждебными действиями России в мире", - добавил Биллингсли.

Об СНВ

Спецпредставитель президента США отметил, что США вряд ли пойдут на продление до истечения дедлайна Договора о СНВ, если помимо РФ в нем не будет участвовать Китай. Он подчеркнул, что "Россия должна привести на переговоры и Китай", если действительно хочет добиться продления СНВ.

"С СНВ много проблем. Одна из них - это тот факт, что соглашение не распространяется на Китай", - сказал он. Собеседник издания пояснил, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в продлении соглашений, в которых много недостатков.

Биллингсли подчеркнул, что российской стороне, по его мнению, тоже должно быть выгодно решить проблему расширяющегося китайского арсенала ракет малой дальности.

Washington Times напоминает, что китайская сторона заявляла, что не собирается принимать участие в работе над трехсторонним соглашением по контролю над вооружениями.

Срок действия Договора о СНВ истекает в феврале 2021 года.