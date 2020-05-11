Малоимущие семьи с детьми в Подмосковье получат продуктовые наборы до 15 июня

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Продуктовые наборы стоимостью до 2,2 тыс. руб. получат малоимущие семьи с детьми в Московской области в срок до 15 июня, следует из постановления губернатора региона.

Документ опубликован на интернет-портале областного правительства.

"Министерству социального развития Московской области: в срок до 15 июня 2020 г. предоставить семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, (...) продуктовые наборы, стоимостью до 2,2 тыс. руб.", - говорится в документе.

Эти семьи должны также входить в перечень получателей пособия на ребенка или детей.

Набор предоставляется в расчете на семью.