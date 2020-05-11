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В Подмосковье работа предприятий начнется не ранее 18 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ограничения, связанные с работой экономики, не будут снимать в Московской области до 18 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сейчас открывать экономику, увы, опасно для жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий", - написал Воробьев в понедельник в инстаграме.

Губернатор пояснил, что решение основано на анализе трех показателей: коэффициента распространения инфекции, наличии свободного коечного фонда (как минимум 50%) и количества проведенных тестов.

Исходя из первых двух показателей, власти Подмосковья пока не могут снять ограничения. Коэффициент распространения инфекции превышает допустимый, также в области свободны только 38,5% коек. Количество госпитализаций остается высоким и койки продолжают заполняться.?

"Специалисты, эксперты и областной Минздрав - на основании своего профессионального мнения и той огромной нагрузки, что испытывает наша система здравоохранения - предупреждают нас не спешить. И внимательно взвесить все за и против", - добавил Воробьев.

10 апреля Воробьев анонсировал закрытие предприятий в регионе и приостановку строек.

Подмосковье коронавирус

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