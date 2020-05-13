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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
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Что случилось этой ночью: среда, 13 мая

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ. Американские власти отправили их в резерв до конца расследования пожара в петербургской больнице. Ранее в США не пользовались такими аппаратами.

– Роскосмос доставит американского астронавта на МКС этой осенью. Российская сторона договорилась с НАСА. По информации с американской стороны, сумма сделки превысила $90 миллионов.

– Лукашенко объявил о снижении заболеваемости пневмонией после Парада Победы в Минске. Это произошло через три дня после парада. Инкубационный период коронавируса COVID-19 может доходить до двух недель.

– СПЧ готовит законопроект о переводе статьи за нарушение правил митинга из УК РФ в КоАП. Если его примут, граждане России не будут получать уголовные сроки за участие в митингах. Отправной точкой для обсуждения стало дело активиста Константина Котова.

– Пентагон попробует спасти обанкротившуюся спутниковую компанию OneWeb. США пытаются предотвратить попадание коммерческих технологий спутниковой связи к потенциальным противникам. Для OneWeb уже нашлись покупатели из Китая.

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