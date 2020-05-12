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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
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Лукашенко объявил о снижении заболеваемости пневмонией после Парада Победы в Минске

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми", – отметил Лукашенко на совещании во вторник. Сюжет был показан на белорусском телеканале "ОНТ".

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Он признал, что у властей была настороженность, не будет ли после парада роста заболеваемости. "Ну и что мы получили? В Минске значительно – вчера в два раза – снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", – продолжил Лукашенко.

"В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей – и у нас в минус пошло (число пневмоний – ИФ), и не только в Минске – мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших", – сказал глава государства.

Белоруссия в текущем году не отменяла парад на 9 мая из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 12 мая число заразившихся COVID-19 в стране достигло 24 873, умерших – 142. Прирост за сутки составил 967 и пять человек соответственно.

Инкубационный период COVID-19 обычно составляет около пяти дней, но может длиться от двух дней до двух недель.

Александр Лукашенко Белоруссия День Победы Минск коронавирус COVID-19

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