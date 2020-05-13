Захарова заявила, что судьба FT и NYT в России зависит от публикации ими опровержения

Издания опубликовали материалы о том, что смертность от коронавируса в Москве и Петербурге может на 70% превышать официальные данные

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Дальнейшая судьба газет The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от того, опубликуют ли они опровержение распространенной ими недостоверной информации по статистике смертности в РФ от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дальше шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение", - сказала Захарова журналистам, комментируя призыв депутатов Госдумы рассмотреть шаги в отношении FT и NYT вплоть до лишения их аккредитации в РФ.

Захарова ранее сообщила, что МИД РФ направит изданиям письма с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от COVID-19 в России. В МИД России назвали публикации этих газет "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".

В материалах The Financial Times и The New York Times говорилось о том, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики. В качестве доказательств приводились данные властей двух городов, в соответствии с которыми число смертей от всех причин в апреле 2020 года почти на 2 тысячи превышает показатель 2019 года.

В частности, The New York Times со ссылкой на данные московской мэрии писала, что в апреле текущего года в столице было зарегистрировано более чем на 1,7 тыс. смертей больше в сравнении со средним пятилетним показателем для этого месяца. Указывая на то, что официальное количество умерших от коронавируса в Москве в апреле составило 642 человека, авторы статьи делают вывод о том, что официальная статистика смертности от COVID-19 может быть занижена в несколько раз.

В Депздраве Москвы также опровергли эти сообщения, отметив, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике некорректно и не позволяет судить о тенденциях. Кроме того, там заявили, что диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются "исключительно точными".

В Госдуме обратились в МИД РФ с просьбой принять к FT и NYT меры, вплоть до лишения их аккредитации в России.