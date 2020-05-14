NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ

Газета опубликовала материал о том, что смертность от коронавируса в Москве и Петербурге может быть на 70% выше официальных данных

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В The New York Times не сомневаются в достоверности опубликованного изданием материала о статистике смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России, о недостоверности которого заявили ранее в МИД РФ.

"Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", - сказала "Интерфаксу" вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что ведомство направит письма в издания The Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о занижении статистики по смертности от COVID-19 в РФ. По ее словам, дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения.

В материалах FT и NYT говорилось о том, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики.

В частности, The New York Times со ссылкой на данные правительства Москвы писала, что в апреле текущего года в столице было зарегистрировано на 1,7 тыс. смертей больше в сравнении со средним пятилетним показателем для этого месяца. Указывая на то, что официальное количество умерших от коронавируса в Москве в апреле составило 642 человека, авторы статьи делают вывод о том, что официальная статистика смертности от COVID-19 может быть занижена в несколько раз.

В МИД России назвали публикации FT и NYT "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком".

В Депздраве Москвы также опровергли эти сообщения, отметив, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике некорректно и не позволяет судить о тенденциях. Кроме того, в ведомстве заявили, что диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются "исключительно точными".

В Госдуме обратились в МИД РФ с просьбой принять к FT и NYT меры, вплоть до лишения их аккредитации в России.