Песков назвал "низкопробной" статью NYT о дезинформации в РФ насчет вирусных эпидемий

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью газеты The New York Times о том, что Россия занимается дезинформацией о вирусных эпидемиях, низкопробной публикацией, на которую не стоит реагировать.

"Не будет реакции никакой Москвы. Мы не считаем, что подобные низкопробные публикации заслуживают хоть какой-то реакции. И очень жаль, что такие солидные уважаемые издания все больше и больше публикуют подобной ерунды", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать статью издания, в которой Россия обвиняется в организации дезинформации в вопросах здравоохранения, которая способствует распространению опасных заболеваний, включая коронавирус.