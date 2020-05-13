МИД РФ потребует от западных СМИ опровержения данных о смертности в России от COVID-19

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ направит письма в издания Financial Times и New York Times с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от COVID-19 в России, заявила в среду официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

Соответствующие письма уже подготовлены, сообщила Захарова журналистам. По ее словам, эти обращения "завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии".

"Также адресовали соответствующее обращение к представителю ОБСЕ по свободе СМИ (Арлему - ИФ) Дезиру, генсеку ЮНЕСКО (Одри - ИФ) Азуле. Аналогичные материалы направим в секретариат ООН, в качестве примера той самой "инфодемии", к борьбе с которой призвал мир генсек ООН (Антониу - ИФ) Гуттериш", - заявила Захарова.

Накануне, 12 мая, вице-премьер Татьяна Голикова опровергла сообщения западных СМИ о занижении данных по смертности от коронавируса в РФ.

"Мне очень приятно, что Financial Times смотрит наши встречи с президентом страны, слушает, что мы обсуждаем, но я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом России относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раз ниже, чем в мире в целом, он таков. И мы никогда не манипулировали официальной статистикой", - подчеркнула Голикова.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что в России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных.