В Молдавии не будут продлевать режим ЧП после 15 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Молдавии не планируют продлевать режим чрезвычайного положения, который завершается 15 мая, заявил премьер-министр Ион Кику в понедельник после традиционного еженедельного совещания с президентом и председателем парламента.

Он сказал, что после окончания режима ЧП парламент и другие учреждения вернутся к нормальному режиму работы.

В то же время, премьер подчеркнул необходимость соблюдать некоторые меры предосторожности, "чтобы не подвергать себя опасности, поскольку пандемия еще не прошла".

Как он отметил, "все мы видим и по опыту других стран, что сохраняются запреты на массовые собрания, карантин в отдельных населенных пунктах и так далее".

"Возможное возобновление этой пандемии или увеличение числа случаев вынудит нас вернуться к очень жестким ограничениям, поэтому я прошу всех соблюдать введенные правила. Эти правила будут действовать и в Молдове. Крайне необходимо не подвергаться рискам, риски еще не прошли", - сказал премьер.

"Более того, специалисты говорят, что возможна вторая волна пандемии. Нужно быть бдительными, - заявил Кику. - Некоторые граждане расслабились, но возможный рост числа новых случаев коронавируса вынудит нас вернуть жесткие ограничения, поэтому прошу всех соблюдать правила".

Число зараженных коронавирусом в Молдавии составляет 4121 человек. Из них 1423 вылечились, 128 скончались.

По данным оперативного штаба в Тирасполе, в регионе зарегистрировано 531 случаев заражения COVID-19, 105 человек выздоровели, 23 - скончалось.

Молдавия в период пандемии

В связи с коронавирусом в Молдавии был введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, семь населенных пунктов - три города и четыре крупных села - заблокированы военными и карабинерами в связи с объявленным там полным карантином.

С 27 апреля в Молдавии началось поэтапное снятие ограничений, введенных в период ЧП. В частности, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, разрешено гулять в парках, начали работать некоторые госучреждения, были открыты все магазины, за исключением рынков и торговых центров.

С 4 мая к работе в стране вернулись все работники государственных учреждений, начал функционировать в обычном режиме общественный транспорт.