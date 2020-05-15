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Генпрокуратуру попросили проверить статьи FT и NYT о занижении в РФ смертности от COVID-19

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы призвала Генпрокуратуру РФ дать правую оценку публикациям в газетах Financial Times и The New York Times статей о смертности в России от коронавируса сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

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"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования по факту публикации в газетах The Financial Times и The New York Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике", - сказал он журналистам.

"Комиссия изучила публикации этих англоязычных газет, а также выявила ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, в том числе, ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный вброс среди российской аудитории", - сказал депутат, назвав в их числе "МБХ медиа", телеканал "Настоящее время" и медиаресурс "Кавказ. Реалии". "Полагаем, что такие публикации имеют не меньшую опасность для общества, поэтому им должна быть дана надлежащая правовая оценка в соответствии с законодательством РФ", - заявил Пискарев.

FT и NYT ранее опубликовали материалы о том, что в РФ занижается статистика смертности от коронавируса, почле чего МИД РФ потребовал от изданий опровергнуть эту информацию.

Генпрокуратура РФ Госдума Financial Times The New York Times

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