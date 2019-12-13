Экс-мэра Тбилиси Угулаву обвинили в совершении хулиганского поступка

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд вечером в четверг обвинил бывшего мэра Тбилиси, одного из лидеров оппозиционной партии "Новая Грузия" Гиги Угулаву в насилии в отношении другого гражданина в зоне вылета в тбилисском аэропорту.

Суд принял решение о внесении залога в размере 2000 лари (S700), а также сдаче Угулавой следственным органам всех идентификационных документов.

Как заявил журналистам сам Угулава, который из-за состояния здоровья не мог присутствовать на заседании суда, рассмотрение его дела было "полным беспределом и заказом властей".

"В аэропорту есть множество видеокамер, было множество свидетелей, готовых дать показания следствию, что именно я подвергся нападению со стороны двух крепких парней, но суд отказался смотреть видеозаписи и допрашивать свидетелей", - сказал журналистам Угулава.

Он сообщил, что 11 декабря собирался вылететь на Кипр для встречи с несколькими иностранцами, чтобы передать им компромат на миллиардера, председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. "Я намеревался сообщить нескольким иностранным гражданам о прежней деятельности Иванишвили, о том, как он разбогател, но мне не позволили это сделать, устроив провокацию в аэропорту", - сказал Угулава.