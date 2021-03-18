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Google направит $7 млрд на расширение офисных площадей в США

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Google сообщил, что потратит $7 млрд в 2021 году на расширение офисных площадей в США, в том числе, $1 млрд в своем родном штате - Калифорнии.

Компания планирует в течение года нанять не меньше 10 000 новых сотрудников на полную занятость.

Инвестиции будут направлены, преимущественно, на существующие площадки, однако Google также откроет три новых офисных центра - в Миннесоте, Техасе и Северной Каролине. Таким образом, компания будет представлена уже в 19 штатах США.

Для некоторых из действующих центров Google - в Атланте, Вашингтоне, Чикаго и Нью-Йорке - компания наймет тысячи новых сотрудников.

Google была одной из первых среди крупных американских корпораций, заявивших о продлении срока удаленной работы сотрудников в условиях пандемии. Летом прошлого года компания заявила, что режим удаленной работы сохранится, по крайней мере, до июля 2021 года.

На фоне постепенного спада заболеваемости COVID-19, а также массовой вакцинации, топ-менеджеры компаний обсуждают, когда и как следует возвращать сотрудников в офисы, пишет Dow Jones.

"Объединение для личного общения и создания сообщества является ключевой частью культуры Google, - написал в своем блоге главный исполнительный директор компании Сундар Пичаи. - И это будет важной частью нашего будущего. Приверженность этому поддерживает решение компании расширять офисы в Кремниевой долине".

Акции Alphabet прибавляют в цене 1,3% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 85%.

Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Google коронавирус США Калифорния Атланта Вашингтон Чикаго Нью-Йорк Сундар Пичаи

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